Humans.ai 本日の価格

Humans.ai (HEART) の本日のライブ価格は ¥ 0.000209 で、直近24時間で 2.01% 変動しました。現在の HEART から JPY への変換レートは、¥ 0.000209 につき HEART です。

Humans.ai は現在、時価総額 ¥ 1.63M で #1300 位、循環供給量は 7.80B HEART です。直近24時間の HEART は、¥ 0.0002041 (安値) から ¥ 0.0002153 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 34.9426373232015044、史上最安値は ¥ 0.05733202107187071 です。

短期的なパフォーマンスでは、HEART は直近1時間で -0.05%、直近7日間で -8.74% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 65.07K に達しました。

Humans.ai (HEART) 市場情報

ランキング No.1300 時価総額 ¥ 1.63M¥ 1.63M ¥ 1.63M 取引高 (24H) ¥ 65.07K¥ 65.07K ¥ 65.07K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.63M¥ 1.63M ¥ 1.63M 循環供給量 7.80B 7.80B 7.80B 最大供給量 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 総供給量 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 循環率 100.00% パブリックブロックチェーン ETH

Humans.ai の現在の時価総額は ¥ 1.63M、24時間取引高は ¥ 65.07K です。HEART の循環供給量は 7.80B、総供給量は 7800000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.63M です。