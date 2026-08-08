Biometric Financial 本日の価格

Biometric Financial (BIOFI) の本日のライブ価格は ¥ 0.0000775 で、直近24時間で 0.25% 変動しました。現在の BIOFI から JPY への変換レートは、¥ 0.0000775 につき BIOFI です。

Biometric Financial は現在、時価総額 ¥ 303.36K で #2362 位、循環供給量は 3.91B BIOFI です。直近24時間の BIOFI は、¥ 0.0000747 (安値) から ¥ 0.0000782 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4.76304164976464778、史上最安値は ¥ 0.01070532868845274 です。

短期的なパフォーマンスでは、BIOFI は直近1時間で -0.26%、直近7日間で -0.26% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.38K に達しました。

Biometric Financial (BIOFI) 市場情報

ランキング No.2362 時価総額 ¥ 303.36K¥ 303.36K ¥ 303.36K 取引高 (24H) ¥ 53.38K¥ 53.38K ¥ 53.38K 完全希薄化後時価総額 ¥ 775.00K¥ 775.00K ¥ 775.00K 循環供給量 3.91B 3.91B 3.91B 最大供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 循環率 39.14% パブリックブロックチェーン BSC

Biometric Financial の現在の時価総額は ¥ 303.36K、24時間取引高は ¥ 53.38K です。BIOFI の循環供給量は 3.91B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 775.00K です。