WURK מחיר היום

מחיר WURK (WURK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00058029, עם שינוי של 9.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WURK ל USD הוא $ 0.00058029 לכל WURK.

WURK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 583,089, עם היצע במחזור של 999.83M WURK. ב‑24 השעות האחרונות, WURK סחר בין $ 0.00047764 (נמוך) ל $ 0.00065062 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00414195, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00008026.

ביצועים לטווח קצר, WURK נע ב +7.97% בשעה האחרונה ו -6.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WURK (WURK) מידע שוק

שווי שוק $ 583.09K$ 583.09K $ 583.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 583.09K$ 583.09K $ 583.09K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,828,162.943917 999,828,162.943917 999,828,162.943917

שווי השוק הנוכחי של WURK הוא $ 583.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WURK הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999828162.943917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 583.09K.