עוד על TATE

TATE מידע על מחיר

TATE מסמך לבן

TATE אתר רשמי

TATE טוקניומיקה

TATE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TATE סֵמֶל

TATE מחיר (TATE)

לא רשום

1 TATE ל USDמחיר חי:

--
----
-3.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TATE (TATE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:12:13 (UTC+8)

TATE (TATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-3.86%

+3.32%

+3.32%

TATE (TATE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TATE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TATE (TATE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 128.57K
$ 128.57K$ 128.57K

0.00
0.00 0.00

333,000,000,000,000.0
333,000,000,000,000.0 333,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TATE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TATE הוא 0.00, עם היצע כולל של 333000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.57K.

TATE (TATE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TATEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTATE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTATE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TATEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.86%
30 ימים$ 0+11.68%
60 ימים$ 0+83.42%
90 ימים$ 0--

מה זהTATE (TATE)

What is the project about? Tate Token is a project that has been initiated with the purpose of promoting the ideals of financial freedom and independence espoused by the renowned businessman, Andrew Tate. Our objective is to provide a platform for innovative thinkers to flourish and excel by offering them a stimulating and conducive environment. We aspire to establish the most extensive Web3 community and are committed to introducing new and innovative features in the near future. What makes your project unique? Our goal is to create a community of individuals who share our vision and are committed to making a positive change in the world. We believe that the power of crypto and blockchain technology can help us achieve this goal. At Tate Token, our objective is to deliver a dynamic and interactive community environment that offers measurable rewards to our token holders. History of your project. The $TATE Token project was founded with the vision of creating a community of dedicated and like-minded individuals who share a desire to break free from the constraints of traditional financial systems and achieve financial independence. What’s next for your project? The $TATE token project may undertake various initiatives to foster a strong and supportive community. These initiatives could involve gamification elements, challenges, or quests that incentivize users to participate and interact with the platform. Another important objective for the project is to increase adoption and attract more token holders. To achieve this, the project may implement targeted marketing campaigns, form partnerships & others... What can your token be used for? Tate Token will provide its users with an array of unique advantages and features . For exemple, by holding a certain amount of tokens, users may potentially be eligible for rewards, such as airdrops, inclusion in a whitelist NFT collection, and exclusive access to secret networking channels.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TATEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TATE (TATE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TATE (TATE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TATE.

בדוק את TATE תחזית המחיר עכשיו‏!

TATE למטבעות מקומיים

TATE (TATE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TATE (TATE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TATE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TATE (TATE)

כמה שווה TATE (TATE) היום?
החי TATEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TATE ל USD?
המחיר הנוכחי של TATE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TATE?
שווי השוק של TATE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TATE?
ההיצע במחזור של TATE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TATE?
‏‏TATE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TATE?
TATE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TATE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TATE הוא -- USD.
האם TATE יעלה השנה?
TATE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TATE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:12:13 (UTC+8)

TATE (TATE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.