TATE מחיר (TATE)
0.00%
-3.86%
+3.32%
+3.32%
TATE (TATE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TATE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של TATE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TATE הוא 0.00, עם היצע כולל של 333000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.57K.
במהלך היום, השינוי במחיר של TATEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTATE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTATE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TATEל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.86%
|30 ימים
|$ 0
|+11.68%
|60 ימים
|$ 0
|+83.42%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? Tate Token is a project that has been initiated with the purpose of promoting the ideals of financial freedom and independence espoused by the renowned businessman, Andrew Tate. Our objective is to provide a platform for innovative thinkers to flourish and excel by offering them a stimulating and conducive environment. We aspire to establish the most extensive Web3 community and are committed to introducing new and innovative features in the near future. What makes your project unique? Our goal is to create a community of individuals who share our vision and are committed to making a positive change in the world. We believe that the power of crypto and blockchain technology can help us achieve this goal. At Tate Token, our objective is to deliver a dynamic and interactive community environment that offers measurable rewards to our token holders. History of your project. The $TATE Token project was founded with the vision of creating a community of dedicated and like-minded individuals who share a desire to break free from the constraints of traditional financial systems and achieve financial independence. What’s next for your project? The $TATE token project may undertake various initiatives to foster a strong and supportive community. These initiatives could involve gamification elements, challenges, or quests that incentivize users to participate and interact with the platform. Another important objective for the project is to increase adoption and attract more token holders. To achieve this, the project may implement targeted marketing campaigns, form partnerships & others... What can your token be used for? Tate Token will provide its users with an array of unique advantages and features . For exemple, by holding a certain amount of tokens, users may potentially be eligible for rewards, such as airdrops, inclusion in a whitelist NFT collection, and exclusive access to secret networking channels.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה TATE (TATE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TATE (TATE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TATE.
בדוק את TATE תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של TATE (TATE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TATE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.