TATE (TATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -3.86% שינוי מחיר (7D) +3.32% שינוי מחיר (7D) +3.32%

TATE (TATE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TATE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TATE (TATE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.57K$ 128.57K $ 128.57K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 333,000,000,000,000.0 333,000,000,000,000.0 333,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TATE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TATE הוא 0.00, עם היצע כולל של 333000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.57K.