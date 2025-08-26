Spores Network (SPO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.109768$ 0.109768 $ 0.109768 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -11.28% שינוי מחיר (7D) -13.04% שינוי מחיר (7D) -13.04%

Spores Network (SPO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.109768, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPO השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -11.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spores Network (SPO) מידע שוק

שווי שוק $ 205.10K$ 205.10K $ 205.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 969.01K$ 969.01K $ 969.01K אספקת מחזור 1.06B 1.06B 1.06B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Spores Network הוא $ 205.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPO הוא 1.06B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 969.01K.