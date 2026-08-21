Sora Labs מחיר היום

מחיר Sora Labs (SORA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SORA ל USD הוא $ 0 לכל SORA.

Sora Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,345.94, עם היצע במחזור של 999.27M SORA. ב‑24 השעות האחרונות, SORA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03836864, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SORA נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sora Labs (SORA) מידע שוק

שווי שוק $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K אספקת מחזור 999.27M 999.27M 999.27M אספקה כוללת 999,270,804.5069 999,270,804.5069 999,270,804.5069

שווי השוק הנוכחי של Sora Labs הוא $ 16.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SORA הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999270804.5069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.35K.