Solama מחיר היום

מחיר Solama (SOLAMA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLAMA ל USD הוא $ 0 לכל SOLAMA.

Solama כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 448,438, עם היצע במחזור של 675.24M SOLAMA. ב‑24 השעות האחרונות, SOLAMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.15101, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLAMA נע ב +0.44% בשעה האחרונה ו +24.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.23K.

Solama (SOLAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 448.44K$ 448.44K $ 448.44K נפח (24 שעות) $ 3.23K$ 3.23K $ 3.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 448.44K$ 448.44K $ 448.44K אספקת מחזור 675.24M 675.24M 675.24M אספקה כוללת 675,241,663.817718 675,241,663.817718 675,241,663.817718

שווי השוק הנוכחי של Solama הוא $ 448.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.23K. ההיצע במחזור של SOLAMA הוא 675.24M, עם היצע כולל של 675241663.817718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 448.44K.