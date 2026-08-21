SessionX מחיר היום

מחיר SessionX (SXS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SXS ל USD הוא $ 0 לכל SXS.

SessionX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 254,047, עם היצע במחזור של 1.00B SXS. ב‑24 השעות האחרונות, SXS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00513301, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SXS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +18.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.54K.

SessionX (SXS) מידע שוק

שווי שוק $ 254.05K$ 254.05K $ 254.05K נפח (24 שעות) $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 254.05K$ 254.05K $ 254.05K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SessionX הוא $ 254.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.54K. ההיצע במחזור של SXS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.05K.