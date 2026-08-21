Seedless Wallet מחיר היום

מחיר Seedless Wallet (SEED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEED ל USD הוא $ 0 לכל SEED.

Seedless Wallet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,511, עם היצע במחזור של 999.80M SEED. ב‑24 השעות האחרונות, SEED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SEED נע ב -4.08% בשעה האחרונה ו +66.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Seedless Wallet (SEED) מידע שוק

שווי שוק $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,800,754.1243575 999,800,754.1243575 999,800,754.1243575

שווי השוק הנוכחי של Seedless Wallet הוא $ 55.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEED הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999800754.1243575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.51K.