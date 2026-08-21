RZTO מחיר היום

מחיר RZTO (RZTO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RZTO ל USD הוא $ 0 לכל RZTO.

RZTO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 167,249, עם היצע במחזור של 10.00B RZTO. ב‑24 השעות האחרונות, RZTO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0093851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RZTO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -7.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RZTO (RZTO) מידע שוק

שווי שוק $ 167.25K$ 167.25K $ 167.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.25K$ 167.25K $ 167.25K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RZTO הוא $ 167.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RZTO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.25K.