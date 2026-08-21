Red Hare Coin מחיר היום

מחיר Red Hare Coin (RHC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00143052, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RHC ל USD הוא $ 0.00143052 לכל RHC.

Red Hare Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,430,517, עם היצע במחזור של 1.00B RHC. ב‑24 השעות האחרונות, RHC סחר בין $ 0.001431 (נמוך) ל $ 0.00144514 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02280457, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00143045.

ביצועים לטווח קצר, RHC נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -4.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 136.17.

Red Hare Coin (RHC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M נפח (24 שעות) $ 136.17$ 136.17 $ 136.17 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Red Hare Coin הוא $ 1.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 136.17. ההיצע במחזור של RHC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.