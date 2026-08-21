Quantum Innovate מחיר היום

מחיר Quantum Innovate (SN63) בזמן אמת היום הוא $ 1.84, עם שינוי של 4.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN63 ל USD הוא $ 1.84 לכל SN63.

Quantum Innovate כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,323,622, עם היצע במחזור של 5.05M SN63. ב‑24 השעות האחרונות, SN63 סחר בין $ 1.67 (נמוך) ל $ 1.86 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01660408.

ביצועים לטווח קצר, SN63 נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו +8.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.35K.

Quantum Innovate (SN63) מידע שוק

שווי שוק $ 9.32M$ 9.32M $ 9.32M נפח (24 שעות) $ 19.35K$ 19.35K $ 19.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.32M$ 9.32M $ 9.32M אספקת מחזור 5.05M 5.05M 5.05M אספקה כוללת 5,052,779.759101761 5,052,779.759101761 5,052,779.759101761

שווי השוק הנוכחי של Quantum Innovate הוא $ 9.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.35K. ההיצע במחזור של SN63 הוא 5.05M, עם היצע כולל של 5052779.759101761. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.32M.