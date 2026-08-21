OpenZK Network מחיר היום

מחיר OpenZK Network (OZK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OZK ל USD הוא $ 0 לכל OZK.

OpenZK Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 70,356, עם היצע במחזור של 4.38B OZK. ב‑24 השעות האחרונות, OZK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00312993, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OZK נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OpenZK Network (OZK) מידע שוק

שווי שוק $ 70.36K$ 70.36K $ 70.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 240.76K$ 240.76K $ 240.76K אספקת מחזור 4.38B 4.38B 4.38B אספקה כוללת 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OpenZK Network הוא $ 70.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OZK הוא 4.38B, עם היצע כולל של 15000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.76K.