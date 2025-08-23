עוד על KOMA

KOMA מידע על מחיר

KOMA אתר רשמי

KOMA טוקניומיקה

KOMA תחזית מחיר

KOMA היסטוריה

KOMA מדריך קנייה

KOMAממיר מטבעות לפיאט

KOMA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Koma Inu סֵמֶל

Koma Inu מְחִיר(KOMA)

1 KOMA ל USDמחיר חי:

$0.02337
$0.02337$0.02337
+4.28%1D
USD
Koma Inu (KOMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:37:56 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02207
$ 0.02207$ 0.02207
24 שעות נמוך
$ 0.02368
$ 0.02368$ 0.02368
גבוה 24 שעות

$ 0.02207
$ 0.02207$ 0.02207

$ 0.02368
$ 0.02368$ 0.02368

$ 0.19515370521653203
$ 0.19515370521653203$ 0.19515370521653203

$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896$ 0.002571199651579896

+0.51%

+4.28%

-3.51%

-3.51%

Koma Inu (KOMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02337. במהלך 24 השעות האחרונות, KOMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02207 לבין שיא של $ 0.02368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19515370521653203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002571199651579896.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOMA השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, +4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Koma Inu (KOMA) מידע שוק

No.1078

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

$ 23.37M
$ 23.37M$ 23.37M

534.34M
534.34M 534.34M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

605,954,353.425861
605,954,353.425861 605,954,353.425861

53.43%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Koma Inu הוא $ 12.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.78K. ההיצע במחזור של KOMA הוא 534.34M, עם היצע כולל של 605954353.425861. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.37M.

Koma Inu (KOMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Koma Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0009592+4.28%
30 ימים$ -0.00164-6.56%
60 ימים$ +0.00642+37.87%
90 ימים$ +0.00115+5.17%
Koma Inu שינוי מחיר היום

היום,KOMA רשם שינוי של $ +0.0009592 (+4.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Koma Inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00164 (-6.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Koma Inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KOMA ראה שינוי של $ +0.00642 (+37.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Koma Inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00115 (+5.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Koma Inu (KOMA)?

בדוק את Koma Inu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKoma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Koma Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKOMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Koma Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKoma Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Koma Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Koma Inu (KOMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Koma Inu (KOMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Koma Inu.

בדוק את Koma Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

Koma Inu (KOMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Koma Inu (KOMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Koma Inu (KOMA)

מחפש איך לקנותKoma Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Koma Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KOMA למטבעות מקומיים

1 Koma Inu(KOMA) ל VND
614.98155
1 Koma Inu(KOMA) ל AUD
A$0.0357561
1 Koma Inu(KOMA) ל GBP
0.0172938
1 Koma Inu(KOMA) ל EUR
0.0198645
1 Koma Inu(KOMA) ל USD
$0.02337
1 Koma Inu(KOMA) ל MYR
RM0.098154
1 Koma Inu(KOMA) ל TRY
0.95817
1 Koma Inu(KOMA) ל JPY
¥3.43539
1 Koma Inu(KOMA) ל ARS
ARS$30.9944625
1 Koma Inu(KOMA) ל RUB
1.8892308
1 Koma Inu(KOMA) ל INR
2.0458098
1 Koma Inu(KOMA) ל IDR
Rp376.9354311
1 Koma Inu(KOMA) ל KRW
32.4581256
1 Koma Inu(KOMA) ל PHP
1.3239105
1 Koma Inu(KOMA) ל EGP
￡E.1.1339124
1 Koma Inu(KOMA) ל BRL
R$0.1266654
1 Koma Inu(KOMA) ל CAD
C$0.0322506
1 Koma Inu(KOMA) ל BDT
2.8431942
1 Koma Inu(KOMA) ל NGN
35.7338985
1 Koma Inu(KOMA) ל COP
$93.48
1 Koma Inu(KOMA) ל ZAR
R.0.4103772
1 Koma Inu(KOMA) ל UAH
0.9686865
1 Koma Inu(KOMA) ל VES
Bs3.2718
1 Koma Inu(KOMA) ל CLP
$22.4352
1 Koma Inu(KOMA) ל PKR
Rs6.6258624
1 Koma Inu(KOMA) ל KZT
12.5038848
1 Koma Inu(KOMA) ל THB
฿0.7578891
1 Koma Inu(KOMA) ל TWD
NT$0.7123176
1 Koma Inu(KOMA) ל AED
د.إ0.0857679
1 Koma Inu(KOMA) ל CHF
Fr0.018696
1 Koma Inu(KOMA) ל HKD
HK$0.1825197
1 Koma Inu(KOMA) ל AMD
֏8.9469708
1 Koma Inu(KOMA) ל MAD
.د.م0.21033
1 Koma Inu(KOMA) ל MXN
$0.4349157
1 Koma Inu(KOMA) ל SAR
ريال0.0876375
1 Koma Inu(KOMA) ל PLN
0.0850668
1 Koma Inu(KOMA) ל RON
лв0.1007247
1 Koma Inu(KOMA) ל SEK
kr0.2224824
1 Koma Inu(KOMA) ל BGN
лв0.0390279
1 Koma Inu(KOMA) ל HUF
Ft7.9406586
1 Koma Inu(KOMA) ל CZK
0.4903026
1 Koma Inu(KOMA) ל KWD
د.ك0.00712785
1 Koma Inu(KOMA) ל ILS
0.0787569
1 Koma Inu(KOMA) ל AOA
Kz21.3033909
1 Koma Inu(KOMA) ל BHD
.د.ب0.00881049
1 Koma Inu(KOMA) ל BMD
$0.02337
1 Koma Inu(KOMA) ל DKK
kr0.1488669
1 Koma Inu(KOMA) ל HNL
L0.6118266
1 Koma Inu(KOMA) ל MUR
1.0666068
1 Koma Inu(KOMA) ל NAD
$0.4096761
1 Koma Inu(KOMA) ל NOK
kr0.2355696
1 Koma Inu(KOMA) ל NZD
$0.039729
1 Koma Inu(KOMA) ל PAB
B/.0.02337
1 Koma Inu(KOMA) ל PGK
K0.0986214
1 Koma Inu(KOMA) ל QAR
ر.ق0.0848331
1 Koma Inu(KOMA) ל RSD
дин.2.3405055

Koma Inu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Koma Inu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKoma Inu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Koma Inu

כמה שווה Koma Inu (KOMA) היום?
החי KOMAהמחיר ב USD הוא 0.02337 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOMA ל USD?
המחיר הנוכחי של KOMA ל USD הוא $ 0.02337. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Koma Inu?
שווי השוק של KOMA הוא $ 12.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOMA?
ההיצע במחזור של KOMA הוא 534.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOMA?
‏‏KOMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.19515370521653203 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOMA?
KOMA ‏‏רשם מחירATL של 0.002571199651579896 USD.
מהו נפח המסחר של KOMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOMA הוא $ 8.78K USD.
האם KOMA יעלה השנה?
KOMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:37:56 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

KOMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0.02337 USD

מסחרKOMA

USDTKOMA
$0.02337
$0.02337$0.02337
+4.28%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד