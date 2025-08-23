Koma Inu (KOMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02337. במהלך 24 השעות האחרונות, KOMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02207 לבין שיא של $ 0.02368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19515370521653203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002571199651579896.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOMA השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, +4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Koma Inu (KOMA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Koma Inu הוא $ 12.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.78K. ההיצע במחזור של KOMA הוא 534.34M, עם היצע כולל של 605954353.425861. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.37M.
Koma Inu (KOMA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Koma Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0009592
+4.28%
30 ימים
$ -0.00164
-6.56%
60 ימים
$ +0.00642
+37.87%
90 ימים
$ +0.00115
+5.17%
Koma Inu שינוי מחיר היום
היום,KOMA רשם שינוי של $ +0.0009592 (+4.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Koma Inu שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00164 (-6.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Koma Inu שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KOMA ראה שינוי של $ +0.00642 (+37.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Koma Inu שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00115 (+5.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Koma Inu (KOMA)?
Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.
Koma Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Koma Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKOMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Koma Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKoma Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Koma Inuתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Koma Inu (KOMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Koma Inu (KOMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Koma Inu.
הבנת הטוקנומיקה של Koma Inu (KOMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Koma Inu (KOMA)
מחפש איך לקנותKoma Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Koma Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.