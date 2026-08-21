Momentum מחיר היום

מחיר Momentum (MMT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.1758, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MMT ל ILS הוא ₪ 0.1758 לכל MMT.

Momentum כרגע מדורג במקום #635 לפי שווי שוק של ₪ 35.88M, עם היצע במחזור של 204.10M MMT. ב‑24 השעות האחרונות, MMT סחר בין ₪ 0.1738 (נמוך) ל ₪ 0.1872 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 12.44817917826929888, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2982034675160956727.

ביצועים לטווח קצר, MMT נע ב -1.41% בשעה האחרונה ו -0.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 73.06K.

Momentum (MMT) מידע שוק

דירוג No.635 שווי שוק ₪ 35.88M₪ 35.88M ₪ 35.88M נפח (24 שעות) ₪ 73.06K₪ 73.06K ₪ 73.06K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 175.80M₪ 175.80M ₪ 175.80M אספקת מחזור 204.10M 204.10M 204.10M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 20.40% בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של Momentum הוא ₪ 35.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 73.06K. ההיצע במחזור של MMT הוא 204.10M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 175.80M.