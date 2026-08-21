OOBE Protocol מחיר היום

מחיר OOBE Protocol (OOBE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OOBE ל USD הוא $ 0 לכל OOBE.

OOBE Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 308,005, עם היצע במחזור של 963.73M OOBE. ב‑24 השעות האחרונות, OOBE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OOBE נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +27.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.49K.

OOBE Protocol (OOBE) מידע שוק

שווי שוק $ 308.01K$ 308.01K $ 308.01K נפח (24 שעות) $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 308.01K$ 308.01K $ 308.01K אספקת מחזור 963.73M 963.73M 963.73M אספקה כוללת 963,730,653.4115856 963,730,653.4115856 963,730,653.4115856

שווי השוק הנוכחי של OOBE Protocol הוא $ 308.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.49K. ההיצע במחזור של OOBE הוא 963.73M, עם היצע כולל של 963730653.4115856. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.01K.