Nubila Network מחיר היום

מחיר Nubila Network (NB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NB ל USD הוא $ 0 לכל NB.

Nubila Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 123,029, עם היצע במחזור של 184.00M NB. ב‑24 השעות האחרונות, NB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.110933, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NB נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +4.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.01K.

Nubila Network (NB) מידע שוק

שווי שוק $ 123.03K$ 123.03K $ 123.03K נפח (24 שעות) $ 7.01K$ 7.01K $ 7.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 668.64K$ 668.64K $ 668.64K אספקת מחזור 184.00M 184.00M 184.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nubila Network הוא $ 123.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.01K. ההיצע במחזור של NB הוא 184.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 668.64K.