MPP32 מחיר היום

מחיר MPP32 (M32) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 33.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ M32 ל USD הוא $ 0 לכל M32.

MPP32 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 350,283, עם היצע במחזור של 999.97M M32. ב‑24 השעות האחרונות, M32 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00108835, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, M32 נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +86.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.58K.

MPP32 (M32) מידע שוק

שווי שוק $ 350.28K$ 350.28K $ 350.28K נפח (24 שעות) $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 350.28K$ 350.28K $ 350.28K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,972,954.766851 999,972,954.766851 999,972,954.766851

שווי השוק הנוכחי של MPP32 הוא $ 350.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.58K. ההיצע במחזור של M32 הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972954.766851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.28K.