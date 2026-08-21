JINDOGE מחיר היום

מחיר JINDOGE (JINDO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JINDO ל USD הוא $ 0 לכל JINDO.

JINDOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,461, עם היצע במחזור של 1000.00M JINDO. ב‑24 השעות האחרונות, JINDO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00379275, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JINDO נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו -52.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JINDOGE (JINDO) מידע שוק

שווי שוק $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,232.161895 999,999,232.161895 999,999,232.161895

שווי השוק הנוכחי של JINDOGE הוא $ 23.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JINDO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999232.161895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.46K.