IVPAY מחיר היום

מחיר IVPAY (IVPAY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IVPAY ל USD הוא $ 0 לכל IVPAY.

IVPAY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,722, עם היצע במחזור של 963.92M IVPAY. ב‑24 השעות האחרונות, IVPAY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.094142, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IVPAY נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IVPAY (IVPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 51.72K$ 51.72K $ 51.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.66K$ 53.66K $ 53.66K אספקת מחזור 963.92M 963.92M 963.92M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IVPAY הוא $ 51.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IVPAY הוא 963.92M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.66K.