IRONCLAD SECURITY מחיר היום

מחיר IRONCLAD SECURITY (ICLAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ICLAD ל USD הוא $ 0 לכל ICLAD.

IRONCLAD SECURITY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,198, עם היצע במחזור של 696.03M ICLAD. ב‑24 השעות האחרונות, ICLAD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ICLAD נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IRONCLAD SECURITY (ICLAD) מידע שוק

שווי שוק $ 62.20K$ 62.20K $ 62.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.80K$ 87.80K $ 87.80K אספקת מחזור 696.03M 696.03M 696.03M אספקה כוללת 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033

שווי השוק הנוכחי של IRONCLAD SECURITY הוא $ 62.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICLAD הוא 696.03M, עם היצע כולל של 982529427.8382033. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.80K.