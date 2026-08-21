Intel xStock מחיר היום

מחיר Intel xStock (INTCX) בזמן אמת היום הוא $ 93.2, עם שינוי של 0.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INTCX ל USD הוא $ 93.2 לכל INTCX.

Intel xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,482,211, עם היצע במחזור של 101.74K INTCX. ב‑24 השעות האחרונות, INTCX סחר בין $ 90.37 (נמוך) ל $ 95.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 608.91, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 32.43.

ביצועים לטווח קצר, INTCX נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -12.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 201.62K.

Intel xStock (INTCX) מידע שוק

שווי שוק $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M נפח (24 שעות) $ 201.62K$ 201.62K $ 201.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 171.54M$ 171.54M $ 171.54M אספקת מחזור 101.74K 101.74K 101.74K אספקה כוללת 1,840,632.168132151 1,840,632.168132151 1,840,632.168132151

שווי השוק הנוכחי של Intel xStock הוא $ 9.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 201.62K. ההיצע במחזור של INTCX הוא 101.74K, עם היצע כולל של 1840632.168132151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.54M.