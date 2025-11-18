Icopax מחיר היום

מחיר Icopax ($IPAX) בזמן אמת היום הוא $ 0.002378, עם שינוי של 7.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $IPAX ל USD הוא $ 0.002378 לכל $IPAX.

Icopax כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 713,400, עם היצע במחזור של 300.00M $IPAX. ב‑24 השעות האחרונות, $IPAX סחר בין $ 0.0018487 (נמוך) ל $ 0.0023355 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.054483, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00170159.

ביצועים לטווח קצר, $IPAX נע ב +3.32% בשעה האחרונה ו -27.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Icopax ($IPAX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Icopax הוא $ 713.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $IPAX הוא 300.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 713.40K.