Icopax ($IPAX) תחזית מחיר (USD)

קבל Icopax תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה $IPAX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות $IPAX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Icopax % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Icopax תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Icopax ($IPAX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Icopax ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002358 בשנת 2025. Icopax ($IPAX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Icopax ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002476 בשנת 2026. Icopax ($IPAX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של $IPAX הוא $ 0.002599 עם 10.25% שיעור צמיחה. Icopax ($IPAX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של $IPAX הוא $ 0.002729 עם 15.76% שיעור צמיחה. Icopax ($IPAX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של $IPAX הוא $ 0.002866 עם 21.55% שיעור צמיחה. Icopax ($IPAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של $IPAX הוא $ 0.003009 עם 27.63% שיעור צמיחה. Icopax ($IPAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Icopax עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004902. Icopax ($IPAX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Icopax עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007985. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002358 0.00%

2026 $ 0.002476 5.00%

2027 $ 0.002599 10.25%

2028 $ 0.002729 15.76%

2029 $ 0.002866 21.55%

2030 $ 0.003009 27.63%

2031 $ 0.003160 34.01%

2032 $ 0.003318 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003484 47.75%

2034 $ 0.003658 55.13%

2035 $ 0.003841 62.89%

2036 $ 0.004033 71.03%

2037 $ 0.004234 79.59%

2038 $ 0.004446 88.56%

2039 $ 0.004669 97.99%

2040 $ 0.004902 107.89% הצג עוד לטווח קצר Icopax תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002358 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002358 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002360 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002367 0.41% Icopax ($IPAX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבור$IPAXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002358 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Icopax ($IPAX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבור$IPAX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002358 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Icopax ($IPAX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבור$IPAX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002360 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Icopax ($IPAX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבור$IPAX הוא $0.002367 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Icopax מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 707.46K$ 707.46K $ 707.46K אספקת מחזור 300.00M 300.00M 300.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר $IPAX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, $IPAX יש כמות במעגל של 300.00M ושווי שוק כולל של $ 707.46K. צפה $IPAX במחיר חי

Icopax מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIcopaxדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIcopax הוא 0.002358USD. היצע במחזור של Icopax($IPAX) הוא 300.00M $IPAX , מה שמעניק לו שווי שוק של $707,459 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 26.38% $ 0.000492 $ 0.002520 $ 0.001848

7 ימים -26.99% $ -0.000636 $ 0.006141 $ 0.001701

30 ימים -58.83% $ -0.001387 $ 0.006141 $ 0.001701 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Icopax הראה תנועת מחירים של $0.000492 , המשקפת 26.38% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Icopax נסחר בשיא של $0.006141 ושפל של $0.001701 . נרשם שינוי במחיר של -26.99% . מגמה אחרונה זו מציגה את$IPAX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Icopax חווה -58.83% שינוי, המשקף בערך $-0.001387 לערכו. זה מצביע על כך ש $IPAX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Icopax ($IPAX) מודול חיזוי מחיר עובד? Icopax מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של $IPAXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIcopax לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של $IPAX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Icopax. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד של$IPAX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום של$IPAX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Icopax.

מדוע $IPAX חיזוי מחירים חשוב?

$IPAX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם $IPAX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, $IPAX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של $IPAX בחודש הבא? על פי Icopax ($IPAX) כלי תחזית המחירים, המחיר $IPAX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 $IPAX בשנת 2026? המחיר של 1 Icopax ($IPAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, $IPAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של $IPAX בשנת 2027? Icopax ($IPAX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 $IPAX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של $IPAX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Icopax ($IPAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של $IPAX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Icopax ($IPAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 $IPAX בשנת 2030? המחיר של 1 Icopax ($IPAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, $IPAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי $IPAX תחזית המחיר בשנת 2040? Icopax ($IPAX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 $IPAX עד שנת 2040. הירשם עכשיו