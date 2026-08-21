Hydro Protocol מחיר היום

מחיר Hydro Protocol (HDRO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00100973, עם שינוי של 4.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HDRO ל USD הוא $ 0.00100973 לכל HDRO.

Hydro Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 493,124, עם היצע במחזור של 488.45M HDRO. ב‑24 השעות האחרונות, HDRO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00103376 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.507996, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HDRO נע ב -1.52% בשעה האחרונה ו +6.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 645.33.

Hydro Protocol (HDRO) מידע שוק

שווי שוק $ 493.12K$ 493.12K $ 493.12K נפח (24 שעות) $ 645.33$ 645.33 $ 645.33 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 488.45M 488.45M 488.45M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hydro Protocol הוא $ 493.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 645.33. ההיצע במחזור של HDRO הוא 488.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.