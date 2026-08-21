hope מחיר היום

מחיר hope (HOPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOPE ל USD הוא $ 0 לכל HOPE.

hope כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,245, עם היצע במחזור של 999.58M HOPE. ב‑24 השעות האחרונות, HOPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOPE נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +23.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hope (HOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 41.25K$ 41.25K $ 41.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.25K$ 41.25K $ 41.25K אספקת מחזור 999.58M 999.58M 999.58M אספקה כוללת 999,577,209.67679 999,577,209.67679 999,577,209.67679

שווי השוק הנוכחי של hope הוא $ 41.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPE הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999577209.67679. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.25K.