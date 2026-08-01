The Black Bull מחיר היום

מחיר The Black Bull (ANSEM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.24359, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANSEM ל ILS הוא ₪ 0.24359 לכל ANSEM.

The Black Bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ANSEM. ב‑24 השעות האחרונות, ANSEM סחר בין ₪ 0.21624 (נמוך) ל ₪ 0.26184 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ANSEM נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו +27.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 316.21K.

The Black Bull (ANSEM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 316.21K₪ 316.21K ₪ 316.21K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 243.59M₪ 243.59M ₪ 243.59M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 999,996,827 999,996,827 999,996,827 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של The Black Bull הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 316.21K. ההיצע במחזור של ANSEM הוא --, עם היצע כולל של 999996827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 243.59M.