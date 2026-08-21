pipedog מחיר היום

מחיר pipedog (PIPEDOG) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002486, עם שינוי של 0.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPEDOG ל ILS הוא ₪ 0.002486 לכל PIPEDOG.

pipedog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PIPEDOG. ב‑24 השעות האחרונות, PIPEDOG סחר בין ₪ 0.002442 (נמוך) ל ₪ 0.00259 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PIPEDOG נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו -16.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 75.02K.

pipedog (PIPEDOG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 75.02K₪ 75.02K ₪ 75.02K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 30.83M₪ 30.83M ₪ 30.83M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של pipedog הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 75.02K. ההיצע במחזור של PIPEDOG הוא --, עם היצע כולל של 12400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 30.83M.