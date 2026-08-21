Hearing things מחיר היום

מחיר Hearing things (HEARING) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEARING ל USD הוא $ 0 לכל HEARING.

Hearing things כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,186.49, עם היצע במחזור של 998.14M HEARING. ב‑24 השעות האחרונות, HEARING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HEARING נע ב -1.11% בשעה האחרונה ו +11.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hearing things (HEARING) מידע שוק

שווי שוק $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K אספקת מחזור 998.14M 998.14M 998.14M אספקה כוללת 998,144,873.834026 998,144,873.834026 998,144,873.834026

שווי השוק הנוכחי של Hearing things הוא $ 12.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEARING הוא 998.14M, עם היצע כולל של 998144873.834026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.19K.