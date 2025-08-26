עוד על HAC

Hacash סֵמֶל

Hacash מחיר (HAC)

לא רשום

1 HAC ל USDמחיר חי:

$0.658954
$0.658954
+3.60%1D
mexc
USD
Hacash (HAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:43:32 (UTC+8)

Hacash (HAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.606464
$ 0.606464
24 שעות נמוך
$ 0.665771
$ 0.665771
גבוה 24 שעות

$ 0.606464
$ 0.606464

$ 0.665771
$ 0.665771

$ 46.68
$ 46.68

$ 0.308666
$ 0.308666

-0.19%

+3.66%

+27.69%

+27.69%

Hacash (HAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.658954. במהלך 24 השעות האחרונות, HAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.606464 לבין שיא של $ 0.665771, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 46.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.308666.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAC השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +3.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hacash (HAC) מידע שוק

$ 974.61K
$ 974.61K

--
--

$ 974.88K
$ 974.88K

1.48M
1.48M

1,479,945.09527908
1,479,945.09527908

שווי השוק הנוכחי של Hacash הוא $ 974.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAC הוא 1.48M, עם היצע כולל של 1479945.09527908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 974.88K.

Hacash (HAC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hacashל USDהיה $ +0.023253.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHacash ל USDהיה . $ +0.1499504520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHacash ל USDהיה $ +0.0457424121.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hacashל USDהיה $ -0.0828325617588856.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.023253+3.66%
30 ימים$ +0.1499504520+22.76%
60 ימים$ +0.0457424121+6.94%
90 ימים$ -0.0828325617588856-11.16%

מה זהHacash (HAC)

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

Hacashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hacash (HAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hacash (HAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hacash.

בדוק את Hacash תחזית המחיר עכשיו‏!

HAC למטבעות מקומיים

Hacash (HAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hacash (HAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hacash (HAC)

כמה שווה Hacash (HAC) היום?
החי HACהמחיר ב USD הוא 0.658954 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAC ל USD?
המחיר הנוכחי של HAC ל USD הוא $ 0.658954. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hacash?
שווי השוק של HAC הוא $ 974.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAC?
ההיצע במחזור של HAC הוא 1.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAC?
‏‏HAC השיג מחיר שיא (ATH) של 46.68 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAC?
HAC ‏‏רשם מחירATL של 0.308666 USD.
מהו נפח המסחר של HAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAC הוא -- USD.
האם HAC יעלה השנה?
HAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:43:32 (UTC+8)

