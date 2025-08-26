Hacash (HAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.606464 גבוה 24 שעות $ 0.665771 שיא כל הזמנים $ 46.68 המחיר הנמוך ביותר $ 0.308666 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) +3.66% שינוי מחיר (7D) +27.69%

Hacash (HAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.658954. במהלך 24 השעות האחרונות, HAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.606464 לבין שיא של $ 0.665771, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 46.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.308666.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAC השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +3.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hacash (HAC) מידע שוק

שווי שוק $ 974.61K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 974.88K אספקת מחזור 1.48M אספקה כוללת 1,479,945.09527908

שווי השוק הנוכחי של Hacash הוא $ 974.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAC הוא 1.48M, עם היצע כולל של 1479945.09527908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 974.88K.