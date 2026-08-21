GhostwareOS מחיר היום

מחיר GhostwareOS (GHOST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00104685, עם שינוי של 6.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GHOST ל USD הוא $ 0.00104685 לכל GHOST.

GhostwareOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,046,209, עם היצע במחזור של 999.72M GHOST. ב‑24 השעות האחרונות, GHOST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00113763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02603224, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GHOST נע ב -0.77% בשעה האחרונה ו -1.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.07K.

GhostwareOS (GHOST) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) $ 21.07K$ 21.07K $ 21.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,720,893.6016185 999,720,893.6016185 999,720,893.6016185

שווי השוק הנוכחי של GhostwareOS הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.07K. ההיצע במחזור של GHOST הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999720893.6016185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.