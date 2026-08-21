קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםBTCלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
מחיר Exchange Request for Bitbon בזמן אמת היום הוא 0.792409 USD.ERBB שווי השוק הוא 298,569 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ERBB ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Exchange Request for Bitbon בזמן אמת היום הוא 0.792409 USD.ERBB שווי השוק הוא 298,569 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ERBB ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

עוד על ERBB

ERBB מידע על מחיר

מה זה ERBB

ERBB מסמך לבן

ERBB אתר רשמי

ERBB טוקניומיקה

ERBB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Exchange Request for Bitbon סֵמֶל

Exchange Request for Bitbon מחיר (ERBB)

לא רשום

1 ERBB ל USDמחיר חי:

$0.778197
$0.778197$0.778197
-0.01%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Exchange Request for Bitbon (ERBB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 17:06:20 (UTC+8)

Exchange Request for Bitbon מחיר היום

מחיר Exchange Request for Bitbon (ERBB) בזמן אמת היום הוא $ 0.792409, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ERBB ל USD הוא $ 0.792409 לכל ERBB.

Exchange Request for Bitbon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 298,569, עם היצע במחזור של 376.79K ERBB. ב‑24 השעות האחרונות, ERBB סחר בין $ 0.770487 (נמוך) ל $ 0.793896 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.068, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.692041.

ביצועים לטווח קצר, ERBB נע ב +2.60% בשעה האחרונה ו +3.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 806.30.

Exchange Request for Bitbon (ERBB) מידע שוק

$ 298.57K
$ 298.57K$ 298.57K

$ 806.30
$ 806.30$ 806.30

$ 298.57K
$ 298.57K$ 298.57K

376.79K
376.79K 376.79K

376,786.4564993155
376,786.4564993155 376,786.4564993155

שווי השוק הנוכחי של Exchange Request for Bitbon הוא $ 298.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 806.30. ההיצע במחזור של ERBB הוא 376.79K, עם היצע כולל של 376786.4564993155. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 298.57K.

Exchange Request for Bitbon היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.770487
$ 0.770487$ 0.770487
24 שעות נמוך
$ 0.793896
$ 0.793896$ 0.793896
גבוה 24 שעות

$ 0.770487
$ 0.770487$ 0.770487

$ 0.793896
$ 0.793896$ 0.793896

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 0.692041
$ 0.692041$ 0.692041

+2.60%

+0.45%

+3.89%

+3.89%

Exchange Request for Bitbon (ERBB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Exchange Request for Bitbonל USDהיה $ +0.00356029.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלExchange Request for Bitbon ל USDהיה . $ -0.0833646756.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלExchange Request for Bitbon ל USDהיה $ -0.0901945280.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Exchange Request for Bitbonל USDהיה $ -0.0000143760746315.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00356029+0.45%
30 ימים$ -0.0833646756-10.52%
60 ימים$ -0.0901945280-11.38%
90 ימים$ -0.0000143760746315-0.00%

תחזית מחיר עבור Exchange Request for Bitbon

Exchange Request for Bitbon (ERBB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ERBB הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Exchange Request for Bitbon (ERBB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Exchange Request for Bitbon עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Exchange Request for Bitbon תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ERBB תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Exchange Request for Bitbon תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Exchange Request for Bitbon (ERBB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

קטגוריה :

Ethereum EcosystemMarketing

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Exchange Request for Bitbon

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 17:06:20 (UTC+8)

Exchange Request for Bitbon (ERBB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

גלה עוד על Exchange Request for Bitbon

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
pump.fun

pump.fun

PUMP
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Solyai

Solyai

SOLY

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.01703
$0.01703$0.01703

+70.30%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01098
$0.01098$0.01098

+149.54%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.15090
$0.15090$0.15090

+4.27%

Optiview

Optiview

OV

$0.6925
$0.6925$0.6925

+77.56%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

Myros

Myros

MY

$0.011604
$0.011604$0.011604

+388.38%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01098
$0.01098$0.01098

+149.54%

Catecoin

Catecoin

CATE

$0.035376
$0.035376$0.035376

+112.87%

Optiview

Optiview

OV

$0.6925
$0.6925$0.6925

+77.56%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.01703
$0.01703$0.01703

+70.30%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?