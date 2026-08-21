Exchange Request for Bitbon מחיר היום

מחיר Exchange Request for Bitbon (ERBB) בזמן אמת היום הוא $ 0.792409, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ERBB ל USD הוא $ 0.792409 לכל ERBB.

Exchange Request for Bitbon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 298,569, עם היצע במחזור של 376.79K ERBB. ב‑24 השעות האחרונות, ERBB סחר בין $ 0.770487 (נמוך) ל $ 0.793896 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.068, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.692041.

ביצועים לטווח קצר, ERBB נע ב +2.60% בשעה האחרונה ו +3.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 806.30.

Exchange Request for Bitbon (ERBB) מידע שוק

שווי שוק $ 298.57K$ 298.57K $ 298.57K נפח (24 שעות) $ 806.30$ 806.30 $ 806.30 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 298.57K$ 298.57K $ 298.57K אספקת מחזור 376.79K 376.79K 376.79K אספקה כוללת 376,786.4564993155 376,786.4564993155 376,786.4564993155

שווי השוק הנוכחי של Exchange Request for Bitbon הוא $ 298.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 806.30. ההיצע במחזור של ERBB הוא 376.79K, עם היצע כולל של 376786.4564993155. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 298.57K.