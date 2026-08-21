Everscale מחיר היום

מחיר Everscale (EVER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00274553, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVER ל USD הוא $ 0.00274553 לכל EVER.

Everscale כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,451,317, עם היצע במחזור של 1.99B EVER. ב‑24 השעות האחרונות, EVER סחר בין $ 0.00273231 (נמוך) ל $ 0.0027832 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.9, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00220163.

ביצועים לטווח קצר, EVER נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -8.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.92K.

Everscale (EVER) מידע שוק

שווי שוק $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M נפח (24 שעות) $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M אספקת מחזור 1.99B 1.99B 1.99B אספקה כוללת 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0

שווי השוק הנוכחי של Everscale הוא $ 5.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.92K. ההיצע במחזור של EVER הוא 1.99B, עם היצע כולל של 2117508291.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.81M.