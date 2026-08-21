DORA מחיר היום

מחיר DORA (DORA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00782601, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DORA ל USD הוא $ 0.00782601 לכל DORA.

DORA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,826,007, עם היצע במחזור של 1.00B DORA. ב‑24 השעות האחרונות, DORA סחר בין $ 0.00778852 (נמוך) ל $ 0.00785403 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.576132, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00759654.

ביצועים לטווח קצר, DORA נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו -0.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 342.38K.

DORA (DORA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.83M$ 7.83M $ 7.83M נפח (24 שעות) $ 342.38K$ 342.38K $ 342.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.83M$ 7.83M $ 7.83M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DORA הוא $ 7.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 342.38K. ההיצע במחזור של DORA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.83M.