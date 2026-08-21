Divvy מחיר היום

מחיר Divvy (DIVVY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIVVY ל USD הוא $ 0 לכל DIVVY.

Divvy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,654.67, עם היצע במחזור של 991.31M DIVVY. ב‑24 השעות האחרונות, DIVVY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DIVVY נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו -83.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Divvy (DIVVY) מידע שוק

שווי שוק $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K אספקת מחזור 991.31M 991.31M 991.31M אספקה כוללת 991,308,707.1029269 991,308,707.1029269 991,308,707.1029269

שווי השוק הנוכחי של Divvy הוא $ 11.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIVVY הוא 991.31M, עם היצע כולל של 991308707.1029269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.65K.