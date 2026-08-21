Dih מחיר היום

מחיר Dih (DIH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIH ל USD הוא $ 0 לכל DIH.

Dih כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,146.27, עם היצע במחזור של 980.00M DIH. ב‑24 השעות האחרונות, DIH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DIH נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו +10.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dih (DIH) מידע שוק

שווי שוק $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K אספקת מחזור 980.00M 980.00M 980.00M אספקה כוללת 979,999,919.9530623 979,999,919.9530623 979,999,919.9530623

שווי השוק הנוכחי של Dih הוא $ 11.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIH הוא 980.00M, עם היצע כולל של 979999919.9530623. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.15K.