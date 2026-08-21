Dice Protocol מחיר היום

מחיר Dice Protocol (DICE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DICE ל USD הוא $ 0 לכל DICE.

Dice Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 99,654, עם היצע במחזור של 973.99M DICE. ב‑24 השעות האחרונות, DICE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DICE נע ב +3.14% בשעה האחרונה ו -35.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.70K.

Dice Protocol (DICE) מידע שוק

שווי שוק $ 99.65K$ 99.65K $ 99.65K נפח (24 שעות) $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.65K$ 99.65K $ 99.65K אספקת מחזור 973.99M 973.99M 973.99M אספקה כוללת 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694

שווי השוק הנוכחי של Dice Protocol הוא $ 99.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.70K. ההיצע במחזור של DICE הוא 973.99M, עם היצע כולל של 973989427.4609694. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.65K.