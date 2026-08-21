deployer מחיר היום

מחיר deployer (DEPLOYER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEPLOYER ל USD הוא $ 0 לכל DEPLOYER.

deployer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,345.34, עם היצע במחזור של 502.74M DEPLOYER. ב‑24 השעות האחרונות, DEPLOYER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEPLOYER נע ב -0.55% בשעה האחרונה ו +10.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

deployer (DEPLOYER) מידע שוק

שווי שוק $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.55K$ 26.55K $ 26.55K אספקת מחזור 502.74M 502.74M 502.74M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של deployer הוא $ 13.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEPLOYER הוא 502.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.55K.