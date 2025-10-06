ZEROBASE מחיר היום

מחיר ZEROBASE (ZBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.1246, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZBT ל USD הוא $ 0.1246 לכל ZBT.

ZEROBASE כרגע מדורג במקום #663 לפי שווי שוק של $ 27.41M, עם היצע במחזור של 220.00M ZBT. ב‑24 השעות האחרונות, ZBT סחר בין $ 0.1218 (נמוך) ל $ 0.1313 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.1331922631579274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.12478186025337344.

ביצועים לטווח קצר, ZBT נע ב +1.30% בשעה האחרונה ו -22.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.02M.

ZEROBASE (ZBT) מידע שוק

דירוג No.663 שווי שוק $ 27.41M$ 27.41M $ 27.41M נפח (24 שעות) $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.60M$ 124.60M $ 124.60M אספקת מחזור 220.00M 220.00M 220.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 22.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של ZEROBASE הוא $ 27.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.02M. ההיצע במחזור של ZBT הוא 220.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.60M.