Delabs Games מחיר היום

מחיר Delabs Games (DELABS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DELABS ל USD הוא $ 0 לכל DELABS.

Delabs Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 180,700, עם היצע במחזור של 750.30M DELABS. ב‑24 השעות האחרונות, DELABS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0197292, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DELABS נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -17.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 426.04.

Delabs Games (DELABS) מידע שוק

שווי שוק $ 180.70K$ 180.70K $ 180.70K נפח (24 שעות) $ 426.04$ 426.04 $ 426.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 722.51K$ 722.51K $ 722.51K אספקת מחזור 750.30M 750.30M 750.30M אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Delabs Games הוא $ 180.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 426.04. ההיצע במחזור של DELABS הוא 750.30M, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 722.51K.