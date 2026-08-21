Covalent X Token מחיר היום

מחיר Covalent X Token (CXT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00246745, עם שינוי של 2.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CXT ל USD הוא $ 0.00246745 לכל CXT.

Covalent X Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,398,843, עם היצע במחזור של 972.26M CXT. ב‑24 השעות האחרונות, CXT סחר בין $ 0.00239349 (נמוך) ל $ 0.00248007 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.262856, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00219711.

ביצועים לטווח קצר, CXT נע ב +1.54% בשעה האחרונה ו +4.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 115.97K.

Covalent X Token (CXT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M נפח (24 שעות) $ 115.97K$ 115.97K $ 115.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M אספקת מחזור 972.26M 972.26M 972.26M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Covalent X Token הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 115.97K. ההיצע במחזור של CXT הוא 972.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.47M.