CeluvPlay מחיר היום

מחיר CeluvPlay (CELB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CELB ל USD הוא $ 0 לכל CELB.

CeluvPlay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,882.75, עם היצע במחזור של 238.75M CELB. ב‑24 השעות האחרונות, CELB סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02870663, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CELB נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CeluvPlay (CELB) מידע שוק

שווי שוק $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 248.85K$ 248.85K $ 248.85K אספקת מחזור 238.75M 238.75M 238.75M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CeluvPlay הוא $ 11.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CELB הוא 238.75M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 248.85K.