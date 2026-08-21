BRICKTON מחיר היום

מחיר BRICKTON (BRICK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRICK ל USD הוא $ 0 לכל BRICK.

BRICKTON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,021.54, עם היצע במחזור של 995.96M BRICK. ב‑24 השעות האחרונות, BRICK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00120627, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRICK נע ב +0.72% בשעה האחרונה ו -11.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BRICKTON (BRICK) מידע שוק

שווי שוק $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K אספקת מחזור 995.96M 995.96M 995.96M אספקה כוללת 995,960,454.230971 995,960,454.230971 995,960,454.230971

שווי השוק הנוכחי של BRICKTON הוא $ 15.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRICK הוא 995.96M, עם היצע כולל של 995960454.230971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.02K.