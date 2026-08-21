boob מחיר היום

מחיר boob (BOOB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOB ל USD הוא $ 0 לכל BOOB.

boob כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 368,829, עם היצע במחזור של 999.97M BOOB. ב‑24 השעות האחרונות, BOOB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00783346, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOOB נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו -20.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.97K.

boob (BOOB) מידע שוק

שווי שוק $ 368.83K$ 368.83K $ 368.83K נפח (24 שעות) $ 32.97K$ 32.97K $ 32.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 368.83K$ 368.83K $ 368.83K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,973,806.507087 999,973,806.507087 999,973,806.507087

שווי השוק הנוכחי של boob הוא $ 368.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.97K. ההיצע במחזור של BOOB הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999973806.507087. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 368.83K.