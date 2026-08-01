AEON מחיר היום

מחיר AEON (AEON) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06966, עם שינוי של 5.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AEON ל ILS הוא ₪ 0.06966 לכל AEON.

AEON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של ₪ 13.10M, עם היצע במחזור של 188.00M AEON. ב‑24 השעות האחרונות, AEON סחר בין ₪ 0.06966 (נמוך) ל ₪ 0.0845 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AEON נע ב -3.39% בשעה האחרונה ו +12.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 294.35K.

AEON (AEON) מידע שוק

שווי שוק ₪ 13.10M₪ 13.10M ₪ 13.10M נפח (24 שעות) ₪ 294.35K₪ 294.35K ₪ 294.35K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 69.66M₪ 69.66M ₪ 69.66M אספקת מחזור 188.00M 188.00M 188.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 18.80% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של AEON הוא ₪ 13.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 294.35K. ההיצע במחזור של AEON הוא 188.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 69.66M.