TradingRazor מחיר היום

מחיר TradingRazor (RAZOR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.000245, עם שינוי של 15.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAZOR ל ILS הוא ₪ 0.000245 לכל RAZOR.

TradingRazor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RAZOR. ב‑24 השעות האחרונות, RAZOR סחר בין ₪ 0.00023 (נמוך) ל ₪ 0.00056 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RAZOR נע ב +2.08% בשעה האחרונה ו -88.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 547.10K.

TradingRazor (RAZOR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 547.10K₪ 547.10K ₪ 547.10K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 49.00K₪ 49.00K ₪ 49.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 200,000,000 200,000,000 200,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של TradingRazor הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 547.10K. ההיצע במחזור של RAZOR הוא --, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 49.00K.