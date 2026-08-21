BETTER מחיר היום

מחיר BETTER (BETTER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00200391, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BETTER ל USD הוא $ 0.00200391 לכל BETTER.

BETTER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,320,578, עם היצע במחזור של 659.00M BETTER. ב‑24 השעות האחרונות, BETTER סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00738334, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BETTER נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 969.80.

BETTER (BETTER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M נפח (24 שעות) $ 969.80$ 969.80 $ 969.80 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M אספקת מחזור 659.00M 659.00M 659.00M אספקה כוללת 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

שווי השוק הנוכחי של BETTER הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 969.80. ההיצע במחזור של BETTER הוא 659.00M, עם היצע כולל של 709001939.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.