Based Butthole מחיר היום

מחיר Based Butthole (BUTTHOLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUTTHOLE ל USD הוא $ 0 לכל BUTTHOLE.

Based Butthole כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,659, עם היצע במחזור של 100.00B BUTTHOLE. ב‑24 השעות האחרונות, BUTTHOLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUTTHOLE נע ב -- בשעה האחרונה ו +22.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Based Butthole (BUTTHOLE) מידע שוק

שווי שוק $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Butthole הוא $ 36.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUTTHOLE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.66K.