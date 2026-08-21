AIT Protocol מחיר היום

מחיר AIT Protocol (AIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIT ל USD הוא $ 0 לכל AIT.

AIT Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,419, עם היצע במחזור של 297.59M AIT. ב‑24 השעות האחרונות, AIT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 126.18.

AIT Protocol (AIT) מידע שוק

שווי שוק $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K נפח (24 שעות) $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K אספקת מחזור 297.59M 297.59M 297.59M אספקה כוללת 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

שווי השוק הנוכחי של AIT Protocol הוא $ 65.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 126.18. ההיצע במחזור של AIT הוא 297.59M, עם היצע כולל של 297593502.8253314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.42K.