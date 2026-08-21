afk מחיר היום

מחיר afk (AFK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AFK ל USD הוא $ 0 לכל AFK.

afk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,257, עם היצע במחזור של 948.01M AFK. ב‑24 השעות האחרונות, AFK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00651403, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AFK נע ב -1.03% בשעה האחרונה ו +81.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

afk (AFK) מידע שוק

שווי שוק $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K אספקת מחזור 948.01M 948.01M 948.01M אספקה כוללת 948,014,203.654192 948,014,203.654192 948,014,203.654192

שווי השוק הנוכחי של afk הוא $ 38.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFK הוא 948.01M, עם היצע כולל של 948014203.654192. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.26K.